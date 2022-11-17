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Hastanede hareketli anlar! Doktora hediye getirdiği koli, polisi alarma geçirdi

17.11.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da herkesi korkutan bir şüpheli paket olayı yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önüne bırakılan koli, polisi alarma geçirdi. Kolinin bulunduğu alan şeritle çevrilip bomba imha uzmanlarına haber verildi. Tam o sırada şeritle çevrilen alana giren Mustafa Keskin, kolinin kendisine ait olduğunu, içinde sebze ve meye bulunduğunu ve bir doktora hediye getirdiğini söyledi. Gerçeğin ortaya çıkması sonrası herkes rahat bir nefes aldı. İşte olayın detayları...

Hastanede hareketli anlar! Doktora hediye getirdiği koli, polisi alarma geçirdi

Korkutan olay, saat 10.00 sıralarında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi H Blok önünde meydana geldi. Hastaların giriş yaptığı kapıya yakın noktada, özenle kapatılmış koliyi fark edenler, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

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Alanı şeritlerle çevirip yayaları uzaklaştıran görevliler, polise ihbarda bulundu. Adrese polis ve uzman ekipler sevk edildi.

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Bomba uzmanı ekipler müdahale için hazırlanırken, alana hızla gelen Mustafa Keskin, kolinin kendine ait olduğunu söyleyerek, "İçinde domates, salatalık, nar gibi şeyler var. Doktora getirmiştim. Burada unutup gitmişim" dedi.

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Keskin, tutulan tutanağın ardından koliyi alıp hastaneye girdi.

(DHA)

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