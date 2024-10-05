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  4. Hastanede korku dolu anlar! Pompalı tüfekli kadın çalışanları rehin aldı! Valilik açıklama yaptı

Hastanede korku dolu anlar! Pompalı tüfekli kadın çalışanları rehin aldı! Valilik açıklama yaptı

05.10.2024 22:12
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05.10.2024 22:12
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Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Hastaneye pompalı tüfekle giren 45 yaşındaki bir kadın, çalışanları tehdit ederek rehin aldı. Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen kadın olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alındı. Kahramanmaraş Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.

Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, etrafa tehditler savurdu. Şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANI O ANLARI KAYDETTİ

Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti.

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Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G. isimli kadın, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde, psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini, amacının kendisine zarar vermek olduğunu ve ikametine yakın olduğu için hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir. Olay nedeniyle hastanede herhangi bir vatandaşımız ya da sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir." (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş pompalı tüfek hastane
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