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Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: Ölümü hak ettiğini düşündüm, üzgün değilim

15.03.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: Ölümü hak ettiğini düşündüm, üzgün değilim

Samsun’da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldüren 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise’nin, akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. İddianamede akıl hastası olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbirlerine uygun yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma altına alınması talep edilen Kise, ifadesinde “Beni öldüreceğini hissediyordum, ölümü hak ettiğini düşündüm, bu yüzden üzgün değilim" dedi.

Olay, 20 Aralık 2020 günü İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi´ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nin Kadın Psikiyatri Servisi´nde meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise, temizlik görevlisinin yanına giderek, aynı hastanede şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi. Sağlık görevlileri, durumu yetkililere bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, şüpheli Kise´yi başka odada gözlem altına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Kise, çıkarıldığı mahkemece 'Ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE CEZA İSTENMEDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada beklenen Adli Tıp Kurumu raporlarının gelmesinin ardından savcılık, iddianame hazırladı. İddianamede; sanığın akıl hastası olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirlerine uygun yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması talep edildi.

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Savcılık ifadesinde olayı anlatan Kise'nin, kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğma eylemini gerçekleştirdiğini belirtti. Kise, “Çocukluğumdan beri sürekli rüyalar görürdüm, psikolojim bozuldu, Samsun Ruh Sağlı ve Hastalıkları Hastanesi'nde üç aydır tedavi görüyorum. Nadiye Yıldız, 3-4 gündür benimle birlikte kalmaktaydı, fazla konuşmazdık, bir iki defa kendisine nereli olduğunu sormuştum, hatta adını da öğrenmiştim, ancak unuttum, ben kendisinden pek hoşlanmazdım, o yüzden fazla sohbetimiz yoktu. Fakat onun beni öldüreceğini hissediyordum. 3- 4 gündür sürekli böyle hissediyordum, bu hislerimi hiç kimseye anlatmadım" dedi.

‘ÖLÜMÜ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM, ÜZGÜN DEĞİLİM'

Olay nedeniyle üzgün olmadığını ifade eden Kise, "Yanımdaki karyolada yatan hasta beni öldürecekmiş gibi hissettim, böyle hissedince hemen başındaki yastığı elime aldım, hastanın başına nefes alamayacak şekilde bastırdım ve onu öldürdüm, kurtulmak için çabaladı, ancak faydası olmadı. 10 dakika süre boyunca yastıkla yüzünü sıkıca kapattım, hareketsiz kaldığını görünce bıraktım. Ölümü hak ettiğini düşündüm, bu yüzden üzgün değilim, beni öldüreceği hissini hastane görevlilerine ve doktorlara söylemedim. Oda içerisinde başkaca kesici bir alet kullanmadım, sadece yastık ile yüzüne bastırdım ve bu şekilde öldürdüm" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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