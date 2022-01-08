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  4. Hastanede tansiyon yükseldi! Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı

Hastanede tansiyon yükseldi! Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı

08.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hastanede yatan yakınını görmeye giden ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden bir vatandaşla güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Tansiyonun yükseldiği olayda özel güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı.

Hastanede tansiyon yükseldi! Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı

Olay, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede yatan yakını ziyarete gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi ile zor kullanarak odadan çıkardığı genç arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAFA ATTI

Özel güvenlik ve genç, birbirlerinin yakasına yapışarak tartaklamaya başladı. Diğer hastaların ve yakınlarının gözü önünde başlayan kavgada güvenlik görevlisi genç adama kafa attı. Burnuna darbe alan genç, aynı güvenlik görevlisi tarafından hastaneden dışarıya çıkarıldı. Diğer güvenlik görevlilerinin gelmesiyle de kavga sonlandırıldı.

Güvenlik görevlisinin hasta yakınına kafa attığı anlar bir başka hasta yakını tarafından saniye saniye kaydedildi. Darbe alan genç ise kanayan burnuna tampon yaparken, görevlilere "Siz o adamın yukarıda yaptığı muameleyle aşağıda yaptığı muameleyi bilmiyorsunuz" diye konuştu.

Özel güvenlik görevlisi, hastanenin kurallarına uymayan ve ailesine sinkaflı küfürler savuran hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.

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(İHA)

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