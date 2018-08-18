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Hastanede ve cezaevinde kalan çocuklara bayramlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

 İZMİR Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleri, annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan ve hastanede tedavi gören toplam 78 çocuğa bayram öncesi hediye götürdü.

Hastanede ve cezaevinde kalan çocuklara bayramlık

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleri, annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan ve hastanede tedavi gören toplam 78 çocuğa bayram öncesi hediye götürdü.
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ve bazı dernek üyeleri, Kurban Bayramı öncesi Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan İzmir 1 Nolu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Onkoloji ve Hematoloji servislerini ziyaret etti. Dernek üyeleri, bir kamyonet dolusu hediye ile çocuklara bayram coşkusu yaşattı.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 33 hasta çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı götürdüklerini söyleyen Sevil Ozan, servisten taburcu olanların da kontrole geldiklerinde almaları için hediye bıraktıklarını belirtti. Ozan, üyelerin bağışıyla servise ayrıca çocukların sıvı kaybının ölçülmesi için kullanılan hassas tartı aldıklarını dile getirdi.
Savcılık izniyle 5 kişi olarak İzmir 1 Nolu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan çocuklarla da bir araya geldiklerini anlatan Ozan, "Orada yaşayan 45 çocuğa, şampuan, pişik kremi, oyuncak ve bayramlık kıyafet dağıttık. Kurabiyeler ve içecek götürdük. Hediyelerimizi sıkı bir kontrolden geçirip verdiler. Kesici bir alet ve pilli oyuncak bulunmaması gerekiyordu. Hediyeleri alan çocuklar, çığlık çığlığa sevinç gösterisinde bulundu. Bize sarılıp öptüler. Onların mutluluğu bize de büyük bir keyif verdi" dedi.
Hediye paketlerini 20-25 günlük bir sürede hazırladıklarını anlatan Sevil Ozan, cezaevine yaptıkları ziyaretin kendileri için de çok özel olduğunu belirterek, "Bazıları orada dünyaya gelmiş, bazıları da anneleri mahkum olduktan sonra orda yaşamaya başlamış çocuklar. 7 yaşından sonra okula başlayınca yuvaya teslim edilecekler. Yılbaşında oradaki çocuklar için yine bir parti yapacağız. Palyaço ve pasta götürüp, yeni yılı kutlayacağız" diye konuştu.
AİLELERE KURBAN BAĞIŞI
Kurban Bayramı nedeniyle derneğe katkı sağlayan bağışçılara da teşekkür eden Ozan, bağışlanan etleri 1 yıl boyunca, birer kiloluk poşetlerde, 4 derin dondurucuda muhafaza ettiklerini söyledi. Ozan, bin lira karşılığında derneğe kurban bağışı yapıldığını ifade ederek, "Bağışçılardan vekalet alıp birer kurban kesiyor, görüntüsünü ise kendileriyle paylaşıyoruz. Yıl içinde hasta çocuklara ve ailelere et götürüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hastanede ve cezaevinde kalan çocuklara bayramlıkHastanede ve cezaevinde kalan çocuklara bayramlıkHastanede ve cezaevinde kalan çocuklara bayramlıkHastanede ve cezaevinde kalan çocuklara bayramlık

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