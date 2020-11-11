Hastanedeki eşinin penceresinin altında serenat yaptı!

İtalya'da 81 yaşındaki bir adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle hastanede ziyaretine gidemediği hasta eşine müzikle ulaşmaya çalıştı.

Stefano Bozzini adındaki adam, özlemini ve aşkını göstermek için eşi Carla’nın yatırıldığı hastane odasının altında akordeon çalarak serenat yaptı.

Kuzey Emilia-Romagna bölgesinde, Castel San Giovanni hastanesinde geçen pazar gerçekleşen romantik serenadın videosu sosyal medyada çokça paylaşıldı.

'BU ŞEKİLDE EN AZINDAN ONU GÖREBİLDİM'

"Carla için yaptım, ona, onu ne kadar sevdiğimi göstermek ve bana verdiği her şey için teşekkür etmek amacıyla yaptım" diyen Bozzini, "Onunla hastanede görüşemezdim. Bu yüzden akordeonumla avluya gittim. Kalbim bana 'Git' dedi.

Müziği duyduktan sonra pencereden baktı, işte bu şekilde en azından onu görebildim" diye konuştu.

81 yaşındaki adamın çaldığı ilk parça, Engelbert Humperdinck'in Spanish Eyes (İspanyol Gözler) şarkısı oldu.

'HİÇ DURMADAN ÇALDIM'

Eşinin bu şarkıyı çok sevdiğini, onun için evde sürekli çaldığını belirten Bozzini, "Herkesin bildiği başka şarkılar da çaldım, biri diğerinin ardından, hiç durmadan çaldım. Hastanede bulunan birçok hasta insan pencerelerinden bakıyordu” diye anlattı.