Hastaneden engelli raporu aldıktan sonra yapılması gerekenler: Engelli raporu onaylandıktan sonra yapılması gerekenler nelerdir?

Engelli bireyler ve engelli bireylerin yakınları yaşadıkları zorlukların biraz kolaylaşabilmesi adına kendilerine sunulan haklardan yararlanırlar. Devlet, engelli bireylere vergi muafiyetleri, indirimler ve çeşitli kolaylıklar sağlar. Engelli bireylerin de bu haklardan yararlanabilmeleri için kendilerinden beklenen evrakları tamamlamaları gerekir. Engelli raporu alabilmek için istenilen tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranı belirtilir. Engel oranına göre bireylere yapılan kolaylıklar belirlenir. Bireylerin engelli raporuna sahip olmasından sonra yapılması gereken belirli durumlar da bulunmaktadır. Yazımızda bu detaylara yer verilecektir.

Engelli raporu onaylandıktan sonra yapılması gerekenler nelerdir?

Engelli raporu için gerekli sağlık raporu ve tüm evrakları tamamlayan kişiler, engelli raporu almaya hak kazanır. Engelli raporu alan kişiler, bu raporu kendilerine sunulan haklardan faydalanmak için kullanır. Engelli raporu tüm evraklar tamamlandıktan sonra yaklaşık on beş gün içinde çıkar ve e-devlet sistemine kaydedilir. Hastaneden engelli raporu aldıktan sonra yapılacakları sıralamak gerekirse süreç; engelli raporunu alan kişinin kendisine verilen haklara sahip olmak için başvurular yapması ile başlar.

Bireyler raporlarını aldıktan sonra isterlerse engelli kimlik kartı alabilirler. Engelli kimliği alan her birey, engelli vatandaşlara sunulan haklardan yararlanabilir. Engelli raporu alan birey kendisine sağlanan haklar için gerekli başvuruları yapabilir.

Engelli raporu ile kazanılan haklar nelerdir?

Engelli raporunun temin edilmesi ile birlikte;

Engelli aylığı,

Vergi muafiyetleri (gelir vergisinde indirim, ÖTV muafiyeti, konutlarda emlak vergisi muafiyeti, ithal edilen araç gereçlerde gümrük vergisi muafiyeti),

Engelli bireyin ailesi için verilen evde bakım aylığı,

Muhtaç aylığı gibi ayrıcalıklar için başvuruda bulunmak mümkün hale gelir.

Ayrıca engelli bireyler için sağlanan engelli kimlik kartı hakkı, belediye engelli indirimleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı engelli yardımı, devlet tiyatroları engelli indirimi, müze ve ören yerlerinde sağlanan indirimler, kredi yurtlar kurumu engelli hakları gibi çeşitli haklar bulunmaktadır. Engelli bireyler engelli raporlarını aldıktan sonra bu ayrıcalıklardan faydalanabilirler.

Engelli raporu onaylanan bireyler daha sonrasında eğer kendilerine verilen rapor konusunda bir itirazları varsa bu itirazlarını da gerçekleştirebilirler.

Engelli raporuna ne zaman itiraz edilir?

Eğer engelli raporuna sahip kişi;

Engel durumunun değiştiğini düşünüyorsa,

Ağır engelli olduğunu düşünüyor ama raporda hafif engelli olduğu yazıyorsa,

Yeni bir işe yerleşecek ve iş yeri tarafından yeni rapor isteniyorsa,

Vakıf maaşına başvuruda bulunacak ama raporu eskiyse,

Raporda eksik kalmış bir ibare bulunuyor ise rapora itiraz edebilir.

Engelli maaşı nasıl alınır?

Engelli raporu onaylanan birey, raporunu aldıktan sonra kendisine engelli maaşı bağlanılacak ise engelli raporu ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ile kaymakamlıklara bağlı mal müdürlüklerinden başvuru yapabilir.

Engelli bireyler kullanmaya hak kazandıkları tüm ayrıcalıklardan yararlanabilmek için tam ve eksiksiz bir şekilde evraklarını tamamlamalı ve gerekli görülen şartları yerine getirmelidir.

Engelli bireylerin tam teşekküllü devlet hastanesinden aldıkları sağlık raporları ve sağlık raporunda belirtilen engel oranları önemlidir. Bireye sağlanan haklar engel oranına göre şekillenmektedir. Engelli birey, engelli raporu onaylandıktan ve raporunu aldıktan sonra yapılması gerekenler tamamlandıktan sonra devletin sunduğu haklardan yararlanabilir. Engelli vatandaşların kullanamadığı haklar, engelli vatandaşların yakınları tarafından da temin edilebilir. %40 ve üzeri engele sahip bireyler sağlık raporunu da aldığı takdirde söz konusu haklardan bazılarına ulaşabilir.



