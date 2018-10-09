Hastaneler tarafından yayınlanan genelgeler gündem yarattı!

“Bu doğrultuda, sağlık hizmetinin sunumuna devam edilebilmesi, sağlık hizmetlerinin bekletilmez veya aksatılamaz, insan sağlığı ve insan yaşamının ihmal edilemez özelliği nedeniyle ameliyatlarda/işlemlerde kullanılacak malzemelerin satınalma sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılacak ameliyat/işlemin zorunluluğu ve hayati önem arz edip etmediğine ilişkin gerekçeli raporun satınalma işlemlerinin altına eklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup, diğer elektif ameliyat işlem vb. için kullanılacak olan malzemelerin alımı bir süreliğine ertelenecektir.”

Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan imzalı genelgede, döviz kurlarındaki artış nedeniyle sağlık ekipmanlarının fiyatının arttığına vurgu yapıldı ve şu ifadeler yer aldı:

Benzer bir talimat, Gazi Üniversitesi’ne bağlı Gazi Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) bağlı Farabi Hastanesi’nden de geldi.

Türkiye’deki zamlar hastanelerde sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Geçen ay, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği doktorlara acil durumlar dışında ameliyat yapmamaları yönünde talimat göndermişti.

FARABİ HASTANESİ, BİZE HASTA YOLLAMAYIN DEDİ

KTÜ’ye bağlı Farabi Hastanesi Başhekimi Halil Kavgacı imzalı yayınladığı genelgede, bölgedeki tek Aferez Merkezi’nin kendi hastanelerinde olduğuna vurgu yaparak, “Bazı hastalarda hayat kurtarıcı olarak uygulanan plazmaferez tedavisi için gerekli olan ‘Terapötik Aferez Seti’ stoklarımızda tükenmiş olup, çıkılan tüm satın alımlara hiçbir firma teklif vermediğinden dolayı alım gerçekleştirilememiştir” denildi. Genelgenin devamında sağlık kuruluşlarından sevk ve yönlendirme yaparken bunu dikkatte almaları isteniyor.

Giresun Valiliği İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Bal da yayımladığı genelde, Farabi Hastanesi’nde plazmaferez tedavisinin yapılmadığı hatırlatılarak, hasta sevk ve yönlendirmelerinde bu hususa dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

İktidar kanadı Türkiye’de “ekonomik krizin” olmadığı yönünde açıklamalar yaparken, hastaneler kriz nedeniyle sağlık teczihatı alamıyor. Bu durum nedeniyle hayati durumlar dışında ameliyat yapılmaması yönünde ve hasta sevki yapılmaması yönünde talimatlar veriliyor.