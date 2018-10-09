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Hastaneler tarafından yayınlanan genelgeler gündem yarattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi'ne bağlı Gazi Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) bağlı Farabi Hastanesi tarafından yayınlanan genelgeler gündem yarattı.

Hastaneler tarafından yayınlanan genelgeler gündem yarattı!

Türkiye’deki zamlar hastanelerde sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Geçen ay, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği doktorlara acil durumlar dışında ameliyat yapmamaları yönünde talimat göndermişti.

Benzer bir talimat, Gazi Üniversitesi’ne bağlı Gazi Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) bağlı Farabi Hastanesi’nden de geldi.

HAYATİ ÖNEMİ VARSA AMELİYAT OLACAK, YOKSA…

Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan imzalı genelgede, döviz kurlarındaki artış nedeniyle sağlık ekipmanlarının fiyatının arttığına vurgu yapıldı ve şu ifadeler yer aldı:

“Bu doğrultuda, sağlık hizmetinin sunumuna devam edilebilmesi, sağlık hizmetlerinin bekletilmez veya aksatılamaz, insan sağlığı ve insan yaşamının ihmal edilemez özelliği nedeniyle ameliyatlarda/işlemlerde kullanılacak malzemelerin satınalma sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılacak ameliyat/işlemin zorunluluğu ve hayati önem arz edip etmediğine ilişkin gerekçeli raporun satınalma işlemlerinin altına eklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup, diğer elektif ameliyat işlem vb. için kullanılacak olan malzemelerin alımı bir süreliğine ertelenecektir.”

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FARABİ HASTANESİ, BİZE HASTA YOLLAMAYIN DEDİ

KTÜ’ye bağlı Farabi Hastanesi Başhekimi Halil Kavgacı imzalı yayınladığı genelgede, bölgedeki tek Aferez Merkezi’nin kendi hastanelerinde olduğuna vurgu yaparak, “Bazı hastalarda hayat kurtarıcı olarak uygulanan plazmaferez tedavisi için gerekli olan ‘Terapötik Aferez Seti’ stoklarımızda tükenmiş olup, çıkılan tüm satın alımlara hiçbir firma teklif vermediğinden dolayı alım gerçekleştirilememiştir” denildi. Genelgenin devamında sağlık kuruluşlarından sevk ve yönlendirme yaparken bunu dikkatte almaları isteniyor.

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Giresun Valiliği İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Bal da yayımladığı genelde, Farabi Hastanesi’nde plazmaferez tedavisinin yapılmadığı hatırlatılarak, hasta sevk ve yönlendirmelerinde bu hususa dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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İktidar kanadı Türkiye’de “ekonomik krizin” olmadığı yönünde açıklamalar yaparken, hastaneler kriz nedeniyle sağlık teczihatı alamıyor. Bu durum nedeniyle hayati durumlar dışında ameliyat yapılmaması yönünde ve hasta sevki yapılmaması yönünde talimatlar veriliyor.

PLAZMAFEREZ TEDAVİSİ

Plazmaferez, sinir kas hastalığı (miyasteni gravis), kas zayıflığı veya felciyle seyreden akut hastalık (Guillain Barre sendromu) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bazen, vücudun doğal reddedilme sürecinin etkilerine karşı koymak için organ nakli yapılan kişilerde kullanılır. Son yıllarda, terapi, enfekte hastalar ve diğer problemleri olan kritik hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Plazmaferez ilaç zehirlenmesi ve başka birçok zehirlenmelerde hayat kurtarıcı olarak kullanılır.


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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bu yazıyı veterinerlere de gonderin koyunlara gerekmedikce ameliyat yok..
Akp başa döndürdü bizi.Eğitimi ise aldığından daha geriye bırakarak gidecek.Hadi geçmiş olsun.
yuh yani insan keyfi ameliyat olur mu zamanında hastanelerde kuyruk var diyenler, görün artık para yok ameliyat olmayın diyo pes doğrusu, utanmasalar enflasyon sıkıntısı yaşamamak için yemeyin içmeyin diyecekler
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