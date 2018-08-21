Bazı vatandaşların kurban kesmeye çalışırken, bazılarının kasaba yardım ederken bazılarının da kesimden sonra etleri doğrarken yaralandıkları öğrenildi.

Hastanelerden alınan bilgiye göre, öğleye kadar Denizli genelinde 122 kişi kesim sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işlemi sırasında kendini yaralayan "acemi kasaplar" nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yoğunluk oluştu.

DENİZLİ/AYDIN (AA) - Denizli ve Aydın'da öğle saatlerine kadar 182 kişi kurban keserken ya da et parçalarken yaralanarak hastanelik oldu.

Ali Oğuz da kurbanın derisini yüzerken elinden yaralandığını ifade ederek, "Bıçağı kaydırdık elimizi yaraladık. Üç dikiş atıldı." dedi.

- Aydın

Aydın'da ise kurban kesim işlemleri sırasında 60 vatandaş bıçak kesikleri nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kurbanlık koyunu keserken parmağını yaralayan Akif Eliuz, "Koyunu keserken kıkırdaktan kaydı. Kayınca iki parmağımı da kestim. Çok şükür önemli bir şey yok." dedi.

Ramazan Ödemiş ise kurbanlık dananın kesmeye çalışırken kendisine saldırdığını ve boynuzunun bacağını saplandığını anlattı.

