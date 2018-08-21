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Hastanelerde "acemi kasap" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Denizli ve Aydın'da 182 kişi kurban keserken ya da et parçalarken yaralanarak hastanelik oldu

DENİZLİ/AYDIN (AA) - Denizli ve Aydın'da öğle saatlerine kadar 182 kişi kurban keserken ya da et parçalarken yaralanarak hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işlemi sırasında kendini yaralayan "acemi kasaplar" nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yoğunluk oluştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşların çoğu ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerden alınan bilgiye göre, öğleye kadar Denizli genelinde 122 kişi kesim sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bazı vatandaşların kurban kesmeye çalışırken, bazılarının kasaba yardım ederken bazılarının da kesimden sonra etleri doğrarken yaralandıkları öğrenildi.

Hastaneye başvuranlardan Numan Aksoy, kurbanlık danayı yatırmaya çalışırken arkadaşının cebindeki bıçakla kolundan yaralandığını, Elif Yıldız ise eti doğramaya çalışırken elini kestiğini anlattı.

Kazım Kurt, "Koyunu keserken kendimizi kestik. 6 dikiş atıldı." diye konuştu.

Ali Oğuz da kurbanın derisini yüzerken elinden yaralandığını ifade ederek, "Bıçağı kaydırdık elimizi yaraladık. Üç dikiş atıldı." dedi.

- Aydın

Aydın'da ise kurban kesim işlemleri sırasında 60 vatandaş bıçak kesikleri nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kurbanlık koyunu keserken parmağını yaralayan Akif Eliuz, "Koyunu keserken kıkırdaktan kaydı. Kayınca iki parmağımı da kestim. Çok şükür önemli bir şey yok." dedi.

Ramazan Ödemiş ise kurbanlık dananın kesmeye çalışırken kendisine saldırdığını ve boynuzunun bacağını saplandığını anlattı.

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