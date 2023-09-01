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  4. Hastanenin davetsiz misafiri ortalığı karıştırdı! Yavru Akdeniz engereğini gören hasta yakını telefona sarıldı

Hastanenin davetsiz misafiri ortalığı karıştırdı! Yavru Akdeniz engereğini gören hasta yakını telefona sarıldı

01.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastaneye giren Akdeniz engereği ortalığı karıştırdı! Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan olayda hasta yakını yılanı görür görmez telefona sarıldı. Profesyonel ekip yılanı bulmak için hastaneye geldi ancak işleri kola olmadı. Yavru olduğu tespit edilen yılan için saatler süren bir operasyon başladı.

Kemer'de yavru Akdeniz engereği 4 saat boyunca hastanenin misafiri oldu. Hastaneye gelen 4 kişilik ekip yılanı bulunca hayvan doğal ortamına sağ salim geri döndü. Hastanedeki yılan paniğinden kameraya çarpıcı görüntüler yansıdı.

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HASTA YAKINI GÖRÜNCE YARDIM İSTEDİ

Kemer ilçesinde ormanın yanındaki Kemer Devlet Hastanesi'ne dün saat 22.30 sıralarında giren yılanı gören hasta yakını, Kemer Arama Kurtarma Derneği'nden (KEMKUT) yardım istedi.

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4 KİŞİ HASTANEDE YILANI ARADI

Daha önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK), hayvan arama kurtarma eğitimi alan ekip üyesinin de bulunduğu 4 kişi, hastaneye gelip yılanı aradı.

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Ekip üyeleri, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.

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Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından yılanın yerini tespit etti. Ekibin yakalayıp çuvala koyduğu yılan, hastaneden çıkarıldı.

Yavru bir Akdeniz engereği olduğu tespit edilen yılan, KEMKUT ekibi tarafından ormana bırakıldı.

(DHA)

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