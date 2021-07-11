HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hastaneye kaldırılan Papa ilk kez kendisini gösterdi

Hastaneye kaldırılan Papa ilk kez kendisini gösterdi

11.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından ilk kez kendisini dış dünyaya göstererek, hastane balkonundan pazar duasını yaptı.

Hastaneye kaldırılan Papa ilk kez kendisini gösterdi

Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 4 Temmuz Pazar günü, semptomatik kolon divertikülüne bağlı stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçiren ruhani lider, bir hafta sonraki geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirdi.

İLGİ, YAKINLIK VE DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Papa Franciscus, yaptığı konuşmada, bu duayı bugün yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı

"NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA DENEYİMLEDİM"

Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden ruhani lider, "Hastaneye kaldırıldığım bu süreçte, gerek İtalya'da gerek diğer ülkelerde iyi bir sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimledim." dedi.

Papa'yı, hastane avlusunda toplanan yaklaşık 200 kişi dinledi. (AA)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hastaneye kaldırıldıKatoliklerin ruhani lideri Papa Francis hastaneye kaldırıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
PARTNEREstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz haldeEstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz halde
Tarihi gün! İlk insan olacakTarihi gün! İlk insan olacak
Anahtar Kelimeler:
Papa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.