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"Hastaneyi başınıza yıkarım" Sandalyeyi yere fırlattı, ortalığı birbirine kattı

15.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastaneyi karıştıran olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, tekerlekli sandalyede bulunan yakını ile birlikte hastaneye giderek kırmızı reçete bulunan ilaçtan yazdırmak istedi. Kimlik olmadığı için ret cevabı alan kadın ortalığı birbirine kattı. Tehditler sonrası kadın ve hastası dışarı çıkarıldı. İşte detaylar...

"Hastaneyi başınıza yıkarım" Sandalyeyi yere fırlattı, ortalığı birbirine kattı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt’ta bulunan hastanede meydana geldi. İddialara göre bir kadın, yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçete de bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi. Hastanın kimliği istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı.

"HASTANEYİ BAŞINIZA YIKARIM"

Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü. Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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