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Hastaneyi savaş alanına çevirdiler! Yaralılar ve gözaltılar var: İşte saniye saniye onlar

04.11.2023 21:40 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ta yaşanan olayın görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Akraba iki aile arasında sokakta tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle kavgaya dönüşen tartışmada iki kişi yaralandı. Husumetli akrabalar acil serviste bir kez daha karşılaşınca sandalyeler havada uçuştu. Hastanedeki birçok malzeme kullanılamaz hale geldi. Dehşete düşürün görüntüler saniye saniye kaydedildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, akraba iki aile arasında sokakta çıkan kavga hastanede devam etti. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Şah Mahallesi, Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen akraba olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis kavgayı ayırırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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BİRÇOK MALZEME ZARAR GÖRDÜ

Hastanenin acil servisinde karşılaşan kavgalı taraflar, tekrar kavga etmeye başladı. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona ererken, acil serviste bulunan birçok malzeme zarar gördü. Yaşanan kavgada 1 kişi daha yaralandı. Sağlık çalışanları herhangi bir zarar görmezken, acil servise gelen birçok vatandaş muayene olmadan hastaneden ayrıldı. Yaşanan kavga anında ise tarafların birbirlerine sandalye ve masaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı. Her iki kavgada toplam 3 kişi yaralandı.

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Polis, olayla ilgili olarak 4 şüpheliyi gözaltına alırken kavgayla ilgili araştırma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga hastane

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