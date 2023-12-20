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'Hastayım' diye geldi, hemşireyi taciz etti!

20.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde Hüseyin G. (26), kırsal mahallelere gezici sağlık hizmeti veren ekibin içinde yer alan bir hemşireyi elle taciz etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Hüseyin G., tutuklandı. İşte detaylar...

'Hastayım' diye geldi, hemşireyi taciz etti!

İğrenç olay, önceki gün Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan Gezici Sağlık Hizmeti ekibi, sağlık kontrolü yapmak amacıyla Yeniköy Mahallesi'ne gitti. Muhtarlık binasında mahalle halkına sağlık hizmeti veren ekibin içinde yer alan hemşire, iddiaya göre hasta olduğunu söyleyerek gelen Hüseyin G.'nin elle tacizine uğradı.

Sağlık görevlilerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerine direnen Hüseyin G. gözaltına alındı. Hüseyin G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Sarayköy Adliyesi'ne sevk götürüldü. Savcılık, Hüseyin G.'yi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Sağlık Bakanlığı avukatları ve Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yapılan itiraz üzerine Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin G. hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekrar gözaltına alınan Hüseyin G., bugün tutuklandı.

(DHA)

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Hemşire Denizli taciz
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