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Hata yapmayın! İlişkiniz yeniyse bunları duymanız gerekiyor

24.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkinin ilk zamanları en heyecanlı ve sevgi dolu olunan anlar olabiliyor. İlişkide birbirini tanıma sürecinde her şey çok güzel görünse de yapılan ufak hatalar ilişkinin bitmesine sebep olabiliyor. Sağlıklı ve mutlu ilişki için yeni başlangıçlarda dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunuyor.

Hata yapmayın! İlişkiniz yeniyse bunları duymanız gerekiyor

Her çiftin kendine ait davranış şekilleri var. Bu davranışlar karakterlere göre farklılık gösterse de bazı temel noktalar aynı kapıya çıkıyor. İlişkinin başında partnerinizi tam tanımadan yaptığınız hatalar oldukça büyük sorunlara yol açabiliyor. Bazen sizin farkına bile varmadığınız bu hatalar hem sizi hem de partnerinizi etkiliyor. Flört ve ilişki uzmanı Andrea Syrtash, yeni başlayan ilişkiler üzerine herkesin duyması gereken tavsiyelerde bulundu.

GEÇMİŞİ GEÇMİŞTE BIRAKIN

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Ray, " İnsanların yeni biriyle çıkarken yaptıkları en büyük hatanın tüm korkularını, endişelerini ve geçmişteki olumsuz ilişki deneyimlerini mevcut ilişkilerine getirmeleridir" diyor. 26 yıldan fazla bir süredir bekarlarla konuştuğundan birinci veya ikinci randevularında flörtlerinin geçmiş ilişkilerini duymak istemediklerini duyduğunu açıklıyor. Aşırı paylaşımdan kaçının ve düşüncelerinizi ve konuşmalarınızı şu anda çıktığınız kişiye ve onları tanımaya odaklayın.

KARŞILAŞTIRMAYIN

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Ray, “İlişkinizi diğer ilişkiler veya ortaklarla anında karşılaştırmaya başlamak kolaydır, ancak bunun size hiçbir faydası olmayacak ve partnerinizi üzecektir” diyor. Bunun yerine kendinize şu soruları sorun: Başka biriyle rekabet etmek için mi ilişki içindesiniz? Başkalarını etkilemek için mi bu ilişkidesiniz? Yoksa çıktığınız kişiden hoşlandığınız için mi ilişkiye girdiniz?

SÖZLERDEN ÇOK EYLEMLERE ODAKLANIN

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Syrtash, "Birisi şu anda müsait değilse , gelecek yıl seyahat etmekten bahsediyor olması önemli değil " diyor. Bu durumda, o kişinin söylediği her kelimeye inanmak yerine eylemleri okuduğunuzdan emin olun.

HASSAS OLDUĞUNUZU GÖSTERMEKTEN KAÇINMAYIN

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Ray, " Hassas olma düşüncesi çoğu insan için ürkütücü bir önermedir," diye itiraf ediyor. Gerçek benliğini incinme riskine rağmen böyle gösterdiğini söylüyor. Yeni biriyle çıktığınızda, bu tarafı göstermek bağlantınızı derinleştirebilir ve güven inşa edebilir. “Kırılganlık, sizi daha derin bir düzeyde tanımak isteyen kişiye bir hediye olabilir” diye açıklıyor.

SÜREKLİ OLARAK ÖVÜNMEYİN

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Ray, "Övünmek hem erkekler hem de kadınlar için büyük bir şanssızlıktır" diyor. "Eşinizi sürekli olarak etkileme ihtiyacı hissetmenize gerek yok, özellikle de zaten sizden hoşlanıyorsa." Hayatınızın tüm başarılarını listelemeden kim olduğunuzla gurur duyabilirsiniz.

ANDA KALIN

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Kendinize yeni bir ilişki içinde olmanın bir keşif olduğunu ve merak uyandırdığını hatırlatın. Syrtash, "Baskıyı hafifletmek için kendinize anda kalmayı hatırlatın" diyor. Bu kendinize karşı dürüst olmanız ve içgüdülerinize güvenmeniz için geçerlidir. Birinin sizin için doğru kişi olmaması durumunda kağıt üzerinde mükemmel olup olmamasının bir önemi yoktur.

BASKILARDAN VE TALEPLERDEN UZAK DURUN

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Ray, " Biraz kıskançlık sevimli ve sağlıklı kabul edilebilir" diyor. "Ancak partnerinizden zamanlarını talep etmek ve siz çıkmaya başlamadan önce yaptıkları şeyleri yapmalarını kısıtlamak kırmızı bayraktır." Çöpçatan, yeni çıkan çiftlerin boş zamanlarının çoğunu birbirleriyle geçirmelerinin ve her zamanki zamanlarının bir kısmını arkadaşları ve aileleriyle geçirmelerinin yaygın olduğunu söylüyor. Ancak, sürekli olarak mesajlaşmaktan , aramaktan kaçının çünkü bu hareketler partnerinizi strese sokarak ilişkiyi gözden geçirmesine neden olacaktır.

İYİ DİNLEYİN VE MERAK EDİN

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Ray, "Dinleme bir beceridir ve çoğu insanın pek iyi yapmadığı bir iletişim aracıdır" diyor. Eşinize dağılmamış dikkatinizi verdiğinizde, hem duyulduğunu hem de takdir edildiğini hissetmelerini sağlar. Kim olduklarına ve neyin peşinde olduklarına dair merak gösterdiğinizde , sadece onların hayatına olan ilginizi göstermekle kalmaz, aynı zamanda kendilerini benzersiz ve özel hissetmesini sağlarsınız.

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