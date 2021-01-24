HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatalı sollama kavgasında tır şoförünü öldüren şahıs tutuklandı

Hatalı sollama kavgasında tır şoförünü öldüren şahıs tutuklandı

24.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hatalı sollama kavgasında tır şoförünü öldüren şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da trafikte hatalı solama nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan B.E.

Afyonkarahisar’da trafikte hatalı solama nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çay ilçesi eski hal kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki tır şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, ’hatalı sollama’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.’nin oğlu B.E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, tır şoförlerine art arda ateş etti. S.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, tır şoförü Sinan Sarıkaya ve A.K.’yi hastaneye götürdü. Çay Devlet Hastanesi’nde müdahale edilen Sinan Sarıkaya kurtarılamadı. A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan şoförlerden A.K.’nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Sinan Sarıkaya’nın cenazesi, morga kaldırıldı.

Silahlı kavgada gözaltına alınan S.E. ve oğlu B.E. bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çay Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.E. serbest kalırken B.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gözyaşlarını tutamadılar! Gözyaşlarını tutamadılar!
Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili olduProf. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.