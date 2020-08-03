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Hatalı sollama kötü bitti! Taklalar attı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 20:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hatalı sollama yapan araç taklalar attı, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hatalı sollama kötü bitti! Taklalar attı

Edinilen bilgiye göre kaza, Perşembe beldesi Koramanlar köyünde meydana geldi. Hakan K. hakimiyetindeki araç karşı taraftan gelen aracı fark edemeyip öndeki aracı sollamaya kalkınca kontrolden çıkıp taklalar attı.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Perşembe itfaiyesinden de yardım istendi. Araçtan Hakan K. ve arkadaşı Atakan A. sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hakan K.'nın durumu ciddiyetini koruduğu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı. (İHA)

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