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Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı.

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde intihar girişiminde bulundu.

Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

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