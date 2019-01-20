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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

"Suriyeliler Hatay'da aday çıkartırsa seçimi kazanacak kadar seçmene sahipler" diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İçişişleri Bakanı Soylu, "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiyeyi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir" dedi.

Soylu, "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır" diye konuştu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu adres Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar
adam haklı helal olsun
ya adam yalanmı söyledi..doğru söyledi diyemi soruşturma açıldı..inadına Lütfü Savaş...
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