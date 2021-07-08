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Hatay’da 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

08.07.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç elektrik çarpması sonucu ormanda ölü bulundu.

Hatay’da 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için evden ayrılan Engin Seyyar (31) eve dönmedi. Seyyar’dan tüm aramalarına rağmen haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Jandarma, polis ve AFAD ekipleri, Seyyar’ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlattı. Engin Seyyar’ın annesi Yasemin Seyyar, oğlunun sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığını, bir daha dönmediğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

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ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Seyyar, AFAD ve Jandarma Ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sonucunda, ormanlık alanda ölü bulundu. Şahsın elektrik çarpması sonucu vefat ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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