Hatay'da asılsız iddialar halkı çileden çıkardı: ‘Getirin onu buraya haber yapacağız’

Deprem bölgesi Hatay'da art arda yayılan asılsız iddialar halkı gerdi. Önce Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ardından da ‘hırsız var’ söylentisi bölgede yaşayan halkın tansiyonunu yükseltti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kurtarma ekiplerini ve vatandaşları panikleten Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

‘HIRSIZ VAR’ SÖYLENTİSİNİ DUYAN KÜREKLE BÖLGEYE KOŞTU

'Baraj patladı' iddiasının ardından 'hırsız var' iddiaları üzerine çevrede bulunan herkes öfkeyle ‘hırsız var’ denilen bölgeye koşuştu. Güvenlik güçlerinin araya girip araçlardan yapılan anons sonucunda normale dönüldü.

Gece yarısı 600 Evler Bölgesi'ndeki alanda çalışma yapıldığı sırada 'hırsız var' söylentisi üzerine çevredekiler ellerine geçirdikleri sopa, kazma, kürek ile bölgeye doğru koşuşturdu. Yaşanan koşuşturma bölgede hareketliliğe neden olurken, öfkeli vatandaşın videoya yansıyan sesinde ‘getirin onu buraya haber yapacağız’ dediği duyuldu. Gerilen ortamın görüntüleri kameralara yansıdı.



