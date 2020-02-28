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  4. Hatay'da belediyeden vatandaşlara "Türk Bayrağı asın" anonsu

Hatay'da belediyeden vatandaşlara "Türk Bayrağı asın" anonsu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki çoğu iş yeri, ev ve araçlara Türk Bayrakları asıldı. Kırıkhan Belediyesinden ise anons yapılarak, "Şehitlerimiz için ev ve iş yerlerinize Türk Bayrağı asmanız önemle duyurulur" denildi.

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 asker şehit olurken 34 asker ise yaralandı. Yaralıların Hatay’daki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren de Kırıkhan ilçesindeki birçok iş yeri sahibi dükkanlarına, araç sahipleriyse araçlarına Türk Bayrağı astı. Bazı evlerin de balkonlarında Türk Bayrağı asılı olduğu görüldü.

Kırıkhan Belediyesinden ise vatandaşlara, "Şehitlerimiz için ev ve iş yerlerinize Türk Bayrağı asmanız önemle duyurulur" anonsu yapıldı.

İş yerine Türk Bayrağı asan Murat Sedef, “Vatanımızın geleceği için Türk Bayrağı astık. Bayrak şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bugün yine 33 şehidimiz var. Şehitlerimizin anmak, bizde buradayız demek için bayrağımızı astık. Bizler her zaman vatanımızın, milletimizin ve askerlerimizin yanındayız. Onları canı gönülden destekliyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
türk bayrağı hatay Kırıkhan

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