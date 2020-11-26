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Hatay'da dehşet! Engelli kızının ellerini iple bağlayıp rehabilitasyon merkezine götürmüş

26.11.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Hatay'da dehşet! Engelli kızının ellerini iple bağlayıp rehabilitasyon merkezine götürmüş

Hatay’da Rüştü Yükselyilçin (53), engelli kızı Hatice Yükselyilçin'i (22) elleri bağlı şekilde rehabilitasyon merkezine götürdüğünü iddia ettiği eski eşi N.G.'den (47) şikayetçi oldu. Yükselyilçin (53), “Hukuki mücadelemi sonun kadar sürdürüp kızımın çektiği acıların hesabını soracağım" dedi.

Dörtyol ilçesinde 25 yıl boyunca mobilya boyacılığı yapan Rüştü Yükselyilçin 1995 yılında halasının kızı N.G. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir oğlu ile kızı dünyaya geldi. Çift, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli doğan kızları Hatice’nin bakımı için yıllarca mücadele verdi. İddiaya göre, N.G., 2017 yılının ekim ayında aralarında hiçbir problem olmamasına rağmen eşi Rüştü Yükselyilçin’i, işte olduğu sırada iki çocuğunu ve evdeki eşyaları da alarak terk etti. Rüştü Yükselyilçin, birkaç gün sonra ise eşi N.G.’nin amcasının oğlu K.G’ye kaçtığını öğrendi. Bu olaydan sonra boşanan çift, çocukların velayetini ortaklaşa aldı. Kızı Hatice Yükselyılçin’i eğitimi için annesinin yanında bırakan Rüştü Yükselyilçin, ayrı yaşamaya başladı.

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KIZININ ELİNDEKİ MORLUKLARDAN FARK ETTİ

Oğlunun düğünü sırasında kızının elindeki morlukları fark eden Yükselyilçin, nedenini sorduğunda eski eşi N.G.’den tepki gördü. Bunun üzerine araştırma yapan Rüştü Yükselyilçin, N.G.’nin gün içinde hareketli olmasından dolayı kızının elini bağlayıp, bu şekilde rehabilitasyon merkezine gönderdiğini öğrendi. Kızı Hatice’nin rehabilitasyon merkezine elleri bağlı bir şekilde girdiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Yükselyilçin, eski eşinden şikayetçi oldu. Kızını da yanına alan Rüştü Yükselyilçin, memleketi Adana’ya döndü.

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‘KIZIMIN İLACA İHTİYACI YOK’

Eski eşinin, amcasının oğlu ile aşk yaşadığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü ama engelli kızı için kendisini toparlayıp hayata devam ettiğini belirten Rüştü Yükselyilçin, kızının annesinden zarar görmesinin kendisi için kabul edilemez olduğunu söyledi. Zihinsel ve bedensel engelli kızının ilaç kullanması için ortada bir neden olmadığını, buna rağmen sakinleştirici haplarla kızının metabolizmasının zayıfladığını dile getiren Yükselyilçin, "Kızım benimle Adana’ya geldikten sonra psikolojik olarak toparlandı. İlaç içmiyor. Sağlığı, yemesi, içmesi yerli yerinde. Buna komşular da şahit. Kızım onların yanında elleri bağlanarak, doğru düzgün beslenmeyerek istismara uğradı. Onun kimseye bir zararı yoktur. Sırf uğraşmamak için ilaç verip sakinleştirmenin ya da elini bağlamanın izahı olamaz. Hukuki mücadelemi sonun kadar sürdürüp kızımın çektiği acıların hesabını soracağım" dedi.
Hatice Yükselyilçin’in babaannesi Hatice Yükselyilçin (78) ise oğlunun torununa çok iyi baktığını, türküler söyleyerek huzur verdiğini eski gelininin ise kızından bir sıcak yemeği bile esirgediğini söyleyerek cezalandırılmasını istedi.

DHA

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