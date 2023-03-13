HATAY'DA DEPREM! 13 Mart 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Hatay'da meydana gelen Adana ve Gaziantep'ten de hissedilen sarsıntı sonrası merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte Malatya depremi sonrası 13 Mart 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Hatay'da deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 05.23 sıralarında Hatay, Hassa'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 11.52 km derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım:

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; sarsıntı 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan açıklama:

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



