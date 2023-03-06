HATAY'DA DEPREM! 6 Mart 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Hatay'da meydana gelen Adana ve Gaziantep'ten de hissedilen sarsıntı sonrası merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte Malatya depremi sonrası 6 Mart 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...
Hatay Arsuz'da saat 14.02 sıralarında 4.1 şidddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 4.2 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü Avcılarsuyu - Arsuz olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 7.3 km derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan 'deprem' açıklaması:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Arsuz (Hatay)
Tarih:2023-03-06
Saat:14:02:58 TSİ
Enlem:36.351 N
Boylam:35.953 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/PVXbDHosBX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan açıklama:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 6, 2023
AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) https://t.co/CT9DEl4q4t
06.03.2023, 14:02:56 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 7.3 km#Kandilli