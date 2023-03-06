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HATAY'DA DEPREM! 6 Mart 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi

06.03.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da deprem meydana geldi. Sarsıntı Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte günü Hatay depremi sonrası 6 Mart 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

HATAY'DA DEPREM! 6 Mart 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Hatay'da meydana gelen Adana ve Gaziantep'ten de hissedilen sarsıntı sonrası merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte Malatya depremi sonrası 6 Mart 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Hatay Arsuz'da saat 14.02 sıralarında 4.1 şidddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 4.2 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü Avcılarsuyu - Arsuz olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 7.3 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan 'deprem' açıklaması:

Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan açıklama:


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