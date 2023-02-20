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  4. Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

20.02.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Defne ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 16,74 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Çevre illerden de hissedilen depremin detayları sorgulanmaya başladı. Peki, Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Depreme ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde art arda sarsıntı meydana geldi. Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken Samandağ ilçesinde ise 5,4 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. İşte detaylar...

HAYAT'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Haytay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6,4 büyüklüğündeki deprem başta Adana ve Mersin olmak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Antalya'dan da hissedildi.

Depremden kısa bir süre sonra Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 5,8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 20 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.02.20 20:13:22 36.4687 36.0480 8.2 -.- 4.0 -.- YUKARIKEPIRCE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:07:35 36.0553 35.9275 3.7 -.- 3.6 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:04:27 36.1133 36.0820 7.7 -.- 6.4 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 19:53:19 37.9470 36.2772 12.0 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:50:45 38.1262 36.9218 5.0 -.- 3.6 3.6 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:47:36 38.3697 37.7622 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 19:42:07 38.1158 36.6010 20.6 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:33:01 38.3088 38.0718 4.8 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 19:30:35 37.9518 36.6223 9.9 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:23:24 36.9460 36.8173 12.2 -.- 1.7 -.- CINARLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.20 19:21:23 38.0440 36.2132 5.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:20:10 37.8568 36.2225 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:15:34 37.8077 36.2252 9.1 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:13:36 37.2852 36.8647 5.3 -.- 1.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:08:21 37.8538 38.6072 12.7 -.- 2.2 -.- BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.20 19:06:50 38.5088 36.5972 14.2 -.- 1.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.20 19:05:00 37.3727 36.8067 9.5 -.- 1.8 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel


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deprem Hatay

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