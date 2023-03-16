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Hatay'da deprem sonra bir istifa daha! Vali Doğan'ın ardından İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da milletvekili aday adayı oluyor

16.03.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'dan Vali Rahmi Doğan'ın ardından bir istifa haberi daha geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat da görevi bırakma kararı aldı. Hambolat'ın da Doğan gibi milletvekili aday adayı olabilmek için bu kararı aldığı iddia edildi.

Hatay'da deprem sonra bir istifa daha! Vali Doğan'ın ardından İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da milletvekili aday adayı oluyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. 11 ili etkileyen depremde 50 bin kişi hayatını kaybederken, en çok yıkımın yaşandığı illerin başında olan Hatay'dan gelen peş peşe istifa haberleri gündem oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan görevinden ayrılmasının ardından şimdi de İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat da görevi bırakma kararı aldı.

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ, ADAY ADAYI OLUYOR

Hambolat'ın tıpı Doğan gibi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiği öğrenildi.

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Söz konusu gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından duyururken, Hambolat'ın Hatay'ın yeniden yapılandırılması sürecinde daha aktif rol oynamak istediği için milletvekilliği aday adayı olmayı planladığı iddia edildi.

İSMAİL SAYMAZ: "BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN DEĞİL… VEKİL OLMAK İÇİN!"

Saymaz ise söz konusu haberi "Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat istifa etti. Başarısız olduğu için değil… Vekil olmak için! Oysaki Hatay’da depremde eski devlet hastanesi yıkılıp 72 yurttaşa mezar oldu, Eğitim Araştırma ve Defne hastanelerinde yoğun bakımda 100’ü aşkın can gitti." ifadeleriyle duyurdu.

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