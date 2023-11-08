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  4. Hatay'da kahreden olay! Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay'da kahreden olay! Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

08.11.2023 21:05 | Son Güncelleme:
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6 Şubatta meydana gelen deprem Kahramanmaraş merkezli olsa da en büyük yıkım Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanmıştı. 11 ilde toplam 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği faciadan 275 gün sonra kahreden bir haber geldi. Bir binanın temelinin kaldırıldığı sırada enkaz altından bir ceset çıktı.

Hatay'da kahreden olay! Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay’da asrın felaketinin üstünde 275. gün geçti. Ancak bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Antakya'da bir enkazında altında ceset çıkarıldı.

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DNA ÇALIŞMASI YAPILACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek. (İHA)

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deprem Hatay

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