Hatay'da korkunç cinayet! Sevgilisini öldürüp, otomobille kaçarken intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi’nin evinin önüne gelip, beklemeye başladı. Demir, bir süre sonra dışarı çıkan Tameemi'yi tabancayla vurup aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tameemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYTEN İNTİHAR ETTİ

Şahin Demir, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Tameemi ve Demir'in cesetleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA

