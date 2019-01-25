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Hatay'da patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 19:20 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Altınözü patlama Kazan dairesi

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