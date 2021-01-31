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Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle köprü yıkıldı!

31.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın Antakya, Samandağ ile Arsuz ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, bir köprüdeki asfaltta ve korkuluklarda şiddetli su akıntısı nedeniyle çökme meydana geldi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Antakya ilçesinde bir köprü zarar gördü.

AA'nın haberine göre, su birikintileri dolayısıyla bazı araçlar yolda kaldı. Samandağ ilçesinde de bazı tarım arazileri su altında kaldı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kimi evlerin çatısı uçtu.

Arsuz ilçesinde ise dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçelerinden bazıları zarar gördü. Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

(AA-İHA)

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