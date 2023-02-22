Hatay’da sil baştan yeniden inceleme! 6.4’lük sarsıntı sonrası harekete geçildi…

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 2 büyük depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay’da son yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden harekete geçildiği öğrenildi.

Depremlerin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Hatay’da Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Hasarlı bazı binalar için de yıkım çalışmaları sürüyor.

HATAY’DA BİNALAR YENİDEN İNCELENİYOR

Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki son depremin ardından binaların yeniden incelenmeye başlandığı öğrenildi. Savcılarla birlikte binaların hasar durumları yeniden değerlendiriliyor. 6.4'lük son deprem Hatay'da yıkılmayan binaların birçoğunu da yıktı. Bu nedenle tüm binaların durumu yeniden gözden geçirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de incelemeye başladı. Savcılar da burada, binalardan yeniden karot örnekleri alınacak.

Bazı kamu kuruluşları kamu binaları da yeniden inceleniyor. Daha önceki depremlerde hafif hasarlı olarak değerlendirilen binaların da incelenerek yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

İLK İNCELEMEDE HATAY’DA YIKIK BİNA SAYISI 8 BİN 268 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilk hasar tespit verilerine göre depremlerden en çok hasar alan illerin başında Hatay gelmişti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından bölgede Hatay’da il genelinde yapılan ilk incelemede toplam incelenen bina sayısı 37 bin 813; acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 8 bin 268 olarak açıklandı.

Hatay’ın depremden en çok etkilenen ilçesi, inceleme yapılan 5 bin 382 binadan 2 bin 619’u acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilen Antakya oldu.

Reyhanlı ilçesinde ise incelenen bina sayısı 462, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 2 olarak belirlendi. Bu kapsamda Reyhanlı, ilk tespitlere göre en az ağır hasara sahip ilçe olarak belirlendi.



