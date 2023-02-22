HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da sil baştan yeniden inceleme! 6.4’lük sarsıntı sonrası harekete geçildi…

Hatay’da sil baştan yeniden inceleme! 6.4’lük sarsıntı sonrası harekete geçildi…

22.02.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde büyük hasar alan Hatay’da son yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından yeni çalışma başlatılarak binaların yeniden incelenmeye başlandığı öğrenildi. Savcılarla birlikte binaların hasar durumları yeniden değerlendiriliyor.

Hatay’da sil baştan yeniden inceleme! 6.4’lük sarsıntı sonrası harekete geçildi…

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 2 büyük depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay’da son yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden harekete geçildiği öğrenildi.

Depremlerin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Hatay’da Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Hasarlı bazı binalar için de yıkım çalışmaları sürüyor.

HATAY’DA BİNALAR YENİDEN İNCELENİYOR

Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki son depremin ardından binaların yeniden incelenmeye başlandığı öğrenildi. Savcılarla birlikte binaların hasar durumları yeniden değerlendiriliyor. 6.4'lük son deprem Hatay'da yıkılmayan binaların birçoğunu da yıktı. Bu nedenle tüm binaların durumu yeniden gözden geçirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de incelemeye başladı. Savcılar da burada, binalardan yeniden karot örnekleri alınacak.

Bazı kamu kuruluşları kamu binaları da yeniden inceleniyor. Daha önceki depremlerde hafif hasarlı olarak değerlendirilen binaların da incelenerek yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

2

İLK İNCELEMEDE HATAY’DA YIKIK BİNA SAYISI 8 BİN 268 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilk hasar tespit verilerine göre depremlerden en çok hasar alan illerin başında Hatay gelmişti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından bölgede Hatay’da il genelinde yapılan ilk incelemede toplam incelenen bina sayısı 37 bin 813; acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 8 bin 268 olarak açıklandı.

Hatay’ın depremden en çok etkilenen ilçesi, inceleme yapılan 5 bin 382 binadan 2 bin 619’u acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilen Antakya oldu.

Reyhanlı ilçesinde ise incelenen bina sayısı 462, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 2 olarak belirlendi. Bu kapsamda Reyhanlı, ilk tespitlere göre en az ağır hasara sahip ilçe olarak belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken uyarı sistemiyle 40 saniyede... 'Maraş ve Hatay'da olsaydı...'Erken uyarı sistemiyle 40 saniyede... 'Maraş ve Hatay'da olsaydı...'
Dehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildiDehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildi
Enkazdan kurtarılmıştı! Aldıkları telefon onları bir kez daha yıktı...Enkazdan kurtarılmıştı! Aldıkları telefon onları bir kez daha yıktı...
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! '5 yıllığına yasaklayacağız'

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! '5 yıllığına yasaklayacağız'

Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! "Bu çok acayip bir şey ilk defa öğrendim"

Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! "Bu çok acayip bir şey ilk defa öğrendim"

Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı!

Deprem sonrası bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı!

Bakan Soylu'dan taşımacılıktaki fahiş fiyatlara sert tepki

Bakan Soylu'dan taşımacılıktaki fahiş fiyatlara sert tepki

Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı!

Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.