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Hatay'da toplantı, kutlama ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 22:04 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hatay'da toplantı, kutlama ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ,"İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla; İl merkezi-İlçeler Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinliklerin 24 Temmuz 2020 günü saat 00.01 ile 26.07.2020 günü saat 23.59’a kadar 3 gün süreyle ilimiz merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hatay coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler (Devlet Kurum Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek, göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel ticari ve ekonomik amaçlı yapılan toplantılar) ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında kendi üyelerine yönelik yapacağı toplantıların hariç olacağı belirtildi. (İHA)

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