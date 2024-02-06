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  4. Hatay'daki 6 Şubat anmasında büyük protesto! Lütfü Savaş ve Fahrettin Koca'ya tepki: "Biz kefen bulamadık, cenaze arabası bulamadık"

Hatay'daki 6 Şubat anmasında büyük protesto! Lütfü Savaş ve Fahrettin Koca'ya tepki: "Biz kefen bulamadık, cenaze arabası bulamadık"

06.02.2024 06:57 | Son Güncelleme:
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Tam bir yıl önce bugün 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da felaketin birinci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yapılan protestolar damga vurdu. Bazı vatandaşlar, polis barikatlarını aşmaya çalışırken, "Biz kefen bulamadık, cenaze arabası bulamadık" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Hatay'daki 6 Şubat anmasında büyük protesto! Lütfü Savaş ve Fahrettin Koca'ya tepki: "Biz kefen bulamadık, cenaze arabası bulamadık"

Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.8 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümünde, binlerce kişi sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

SAAT 04.17'DE HAYAT DURDU

Depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı.

LÜTFÜ SAVAŞ'A TEPKİ! 'İSTİFA' SLOGANLARI...

Siyaset dünyasından isimlerin de katıldığı anma törenine protestolar damga vurdu. Kentte yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı.

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Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı.

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Alandaki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de Savaş'ı yeniden aday göstermesi nedeniyle tepkiler vardı.

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BAKAN KOCA'YA PROTESTO

Aynı yerde tepkilerin odağındaki bir diğer isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Kalabalığın arasında ilerleyen Koca'ya bazı vatandaşların tepki gösterdiği görülürken "Biz kefen bulamadık, cenaze arabası bulamadık" diye bağıranlar oldu.

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POLİS BARİKATLARINI YIKTILAR

Bazı yerlerde ise vatandaşların polis barikatlarını yıktıkları görüldü.

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BAKAN KOCA'DAN PROTESTOLAR SONRASI AÇIKLAMA

Yaşanan protestoların ardından Sağlık Bakanı Koca'dan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;

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"Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil."
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Lütfü Savaş Hatay
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