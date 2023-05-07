HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'daki korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

Hatay'daki korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

07.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Hatay'daki korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

İskenderun-Antakya kara yolunda dün sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonun Topboğazı mevkisinde Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı çekici ile çarpıştıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyenlere çarptığı kazada yaralanan 31 kişi arasındaki Gülşen Koyuncu, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Kazada yaşamını yitiren çekicinin sürücüsü Mehmet Garip Şeyhanlı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şeyhanlı'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN DOKU ÖRNEĞİ ALINDI

Kazada yaşamını yitirenlerden 4'ünün kimlik tespiti için de yakınlarından doku örneği alındı. Öte yandan, askere gidecek üç kişinin otobüslere bindirilerek uğurlanması için yakınlarının kazanın olduğu bölgede bir araya geldiği öğrenildi.

h2

30 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 30 kişinin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

HATAY'DAKİ KAZA NASIL OLMUŞTU?

İskenderun-Antakya kara yolunda dün sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkisinde Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı çekici ile çarpışmıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarpmış, olayda 12 kişi ölmüş, 3'ü ağır 31 kişi de yaralanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir

Hatay'da katliam gibi kaza! 12 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da katliam gibi kaza! 12 kişi hayatını kaybetti

 AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

 Eski erkek arkadaşının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

Eski erkek arkadaşının sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şüpheli ölümde o ihtimal... Köylüler gördükleri gibi haber verdilerŞüpheli ölümde o ihtimal... Köylüler gördükleri gibi haber verdiler
Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyorErdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyor
Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmediCanlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

İlk kez paylaşıldı... İşte o an!

İlk kez paylaşıldı... İşte o an!

İlginizi Çekebilir

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.