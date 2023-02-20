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  4. Hatay'dan dönen İBB ekiplerine pilottan duygulandıran teşekkür! Sosyal medya bunu konuşuyor

Hatay'dan dönen İBB ekiplerine pilottan duygulandıran teşekkür! Sosyal medya bunu konuşuyor

20.02.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Hatay'a giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, görevlerini tamamlayarak Hatay'dan İstanbul'a döndü. Uçakla İstanbul'a dönen kurtarma ekiplerine pilotun teşekkürü ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. İmamoğlu da o anonsu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...

Hatay'dan dönen İBB ekiplerine pilottan duygulandıran teşekkür! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 11 ili etkiledi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması için İBB de bölgeye ekiplerini sevk etti.

Görevlerini tamamlayan İBB personeli, uçakla Hatay'dan İstanbul'a dönüş yolunda bir sürprizle karşılaştı. Uçağın pilotu, yaptığı anonsla ekiplere teşekkür etti.

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'HAKKINIZ ASLA ÖDENEMEZ'

"Sizlere dünyaları tahsis etseler, sizlere dünyaları verseler hakkınız asla ödenemez. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun" diyen pilotun anonsu sosyal medyada gündem oldu.

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İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medya hesabından paylaştığı anons, izlenme rekoru kırdı. İmamoğlu paylaşımına, "İBB Arama Kurtarma ekipleri hüzünle evine dönüyor! Kaptan pilotumuza moral desteği için teşekkürler" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Pilot Hatay ibb

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