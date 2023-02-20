Hatay'dan dönen İBB ekiplerine pilottan duygulandıran teşekkür! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 11 ili etkiledi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması için İBB de bölgeye ekiplerini sevk etti.

Görevlerini tamamlayan İBB personeli, uçakla Hatay'dan İstanbul'a dönüş yolunda bir sürprizle karşılaştı. Uçağın pilotu, yaptığı anonsla ekiplere teşekkür etti.

'HAKKINIZ ASLA ÖDENEMEZ'

"Sizlere dünyaları tahsis etseler, sizlere dünyaları verseler hakkınız asla ödenemez. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun" diyen pilotun anonsu sosyal medyada gündem oldu.

İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medya hesabından paylaştığı anons, izlenme rekoru kırdı. İmamoğlu paylaşımına, "İBB Arama Kurtarma ekipleri hüzünle evine dönüyor! Kaptan pilotumuza moral desteği için teşekkürler" notunu düştü.

