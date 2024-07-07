Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek’in 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Milli Takım'ın elenmesindeki en büyük etken teknik direktör Montella olarak görüldü.

Montella’nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değiştirmemesi büyük tepkilere neden oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek de Montella'yı eleştirenler arasındaydı. İl Müdürü Gevrek, Montella'nın Barış Alper'i 90 dakika oyunda tutmasına sinirlenip sosyal medyadan Barış Alper Yılmaz'a küfür etti.

Gevrek, X hesabından "#Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz .... belanı ....." ifadelerini kullandı.

Murat Gevrek attığı tweeti gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırdı. Gevrek'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.







