HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek’in 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu!

Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek’in 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.07.2024 00:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek’in 'Barış Alper' paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Gevrek, önce paylaştı sonra tweetini sildi.

Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek’in 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Milli Takım'ın elenmesindeki en büyük etken teknik direktör Montella olarak görüldü.

Montella’nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değiştirmemesi büyük tepkilere neden oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek de Montella'yı eleştirenler arasındaydı. İl Müdürü Gevrek, Montella'nın Barış Alper'i 90 dakika oyunda tutmasına sinirlenip sosyal medyadan Barış Alper Yılmaz'a küfür etti.

Gevrek, X hesabından "#Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz .... belanı ....." ifadelerini kullandı.

Screenshot_4

Murat Gevrek attığı tweeti gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırdı. Gevrek'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Takımın maçını düğünlerinde izlediler!Milli Takımın maçını düğünlerinde izlediler!
Yer: İstanbul! Marmaray'ı durdurup maçı izlediYer: İstanbul! Marmaray'ı durdurup maçı izledi
Erdoğan'ın gol sevinci kameralara yansıdı!Erdoğan'ın gol sevinci kameralara yansıdı!
Anahtar Kelimeler:
Hatay barış alper
En Çok Okunan Haberler
Emekliler dikkat! SGK duyurdu: 'emekliler.gov.tr' hayata geçti

Emekliler dikkat! SGK duyurdu: 'emekliler.gov.tr' hayata geçti

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Aileleri kabul etmeyince birlikte intihar ettiler!

Aileleri kabul etmeyince birlikte intihar ettiler!

Korkunç ölüm! Dağdan kopan kaya parçası genç kızı hayattan koparttı

Korkunç ölüm! Dağdan kopan kaya parçası genç kızı hayattan koparttı

BYD'nin ardından Skywell'in yetkilileri de Türkiye'ye geldi!

BYD'nin ardından Skywell'in yetkilileri de Türkiye'ye geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.