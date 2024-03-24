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  4. Hatay'ı karıştıran Gökhan Zan iddialarında tutuklama geldi! Polisler şimdi kuzenini arıyor

Hatay'ı karıştıran Gökhan Zan iddialarında tutuklama geldi! Polisler şimdi kuzenini arıyor

24.03.2024 13:37
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Hatay günlerdir Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarıyla patlak veren skandal iddiaları konuşurken flaş bir gelişme yaşandı. Gökhan Zan'a şantaj yaptığı iddiasıyla Turgay Kocakaya gözaltına alınıp tutuklandı. Turgay Kocakaya'nın kuzeni M.K. ise adresinde bulunamadı.

Hatay'ı karıştıran Gökhan Zan iddialarında tutuklama geldi! Polisler şimdi kuzenini arıyor

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlattı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kimliği belirlenen şüpheliler Turgay Kocakaya ve kuzeni M. K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılardan Turgay Kocakaya, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Adresinde bulunamayan M. K. ise aranıyor.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay Kocakaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "şantaj" suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Zan, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiği ve "sahte ses kayıtları" ile şantaja maruz kaldığı iddiasıyla 17 Mart'ta İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Türkiye İşçi Partisi, aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından geri çektiğini duyurmuştu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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