Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Hatay ve Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samandağ, Defne ve Antakya ilçeleri ile Antalya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.



