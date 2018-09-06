Hatay'a askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerden demiryolu ile gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na geldi.
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.
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