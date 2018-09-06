HABER

Hatay'a askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

Hatay'a askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerden demiryolu ile gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na geldi.

Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
İBB: Pet şişe ile İstanbulkart'a dolum yapılacakİBB: Pet şişe ile İstanbulkart'a dolum yapılacak
Buca'da hayvanlara eziyete karşı önlemBuca'da hayvanlara eziyete karşı önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

Nazlı Ilıcak'a müebbet isteniyor

Nazlı Ilıcak'a müebbet isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.