Hatay'da 12. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 12. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Süleymaniye Mahallesi'nde, 2 yaşındaki Elif Defne Çelik, oturdukları apartmanın 12. katındaki evlerinin camından beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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