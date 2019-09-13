HABER

Hatay’da 15 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan’a bağlı Kurtlu Soğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yol uygulaması yapan emniyet birimleri şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Hatay’da 15 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan’a bağlı Kurtlu Soğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yol uygulaması yapan emniyet birimleri şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yasa dışı göçmen taşıdığı saptanan araç sürücüsü Suriye uyruklu Muhammet isimli şahıs ise 31 MC 628 plakalı aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
Emniyet geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Hatay’da 15 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da 15 kaçak göçmen yakalandı

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamışAnnesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış
Sancaktepe’de annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildiSancaktepe’de annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.