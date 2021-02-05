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Hatay’da 15 milyon dolarlık selenyum ele geçirildi

05.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Hatay’da 15 milyon dolarlık selenyum ele geçirildi

Hatay’da piyasa değeri 15 milyon lira olan 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal elementi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun-Antakya yolu üzerinde durdurulan ticari araçta yapılan aramada 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal elementi bulundu.

Hatay’da piyasa değeri 15 milyon lira olan 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal elementi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun-Antakya yolu üzerinde durdurulan ticari araçta yapılan aramada 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal elementi bulundu. Olayla ilgili S.O isimli şahıs gözaltına alındı.
Yurda kaçak girişinin engellenmesi için ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyum, cam ve plastik imalatında katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçları yapımında da kullanılıyor.

Hatay’da 15 milyon dolarlık selenyum ele geçirildi

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