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Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 20:26 | Son Güncelleme

Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulaç Mahallesi'nde şüphelendikleri 31 MA 6229 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmenin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu araç şoförü A.F çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen hatay kaçak Yayladağı

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