HABER

Hatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:24 | Son Güncelleme

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Hatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı (2) - Yeniden

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana geldi. Çevredeki evlere de büyük etki eden patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada bazı bölümleri yıkılan binanın altında kalan biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sırasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir minibüs ile otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler enkaz içerisinde arama, kurtarma çalışmalarını sürdürürken, enkaz altından çıkarılan 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında 3 yaralının daha olduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı (2) - YenidenHatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı (2) - YenidenHatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı (2) - YenidenHatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı (2) - Yeniden

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Yolcu otobüsünün yayaya çarptığı o anlar kameradaYolcu otobüsünün yayaya çarptığı o anlar kamerada
Borç-alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralıBorç-alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.