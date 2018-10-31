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Hatay'da cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

Hatay'da cinayet zanlısı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yabancı uyruklu bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde 6 gün önce evinde ayakkabı bağıyla boğularak öldürülmüş halde bulunan Ukraynalı Iryna Lymar'ın (35) katilini bulmak için İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, şüphelinin 3 yıl önce hırsızlık ve yağma suçundan cezaevinden firar eden Fikret Karaman olduğu belirlendi.

Aranan zanlı, Antakya ilçesinde karıştığı bir kavga sonrası kaldırıldığı hastanede gözaltına alındı.

Tedavisinin ardından emniyete getirilen ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı Karaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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