HABER

Hatay'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 22:10 | Son Güncelleme

İskenderun'da iki şüphelinin yakalandığı operasyonda, bomba düzeneği ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, istihbari bilgi üzerine, Bekbele Mahallesi'nde bir adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, iki şüpheli, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, patlayıcı maddesi bulunmayan bomba düzeneği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, daha sonra detaylı sorgulama için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haberSokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber
Mahalle bekçilerine saldırmışlardı! Karar verildiMahalle bekçilerine saldırmışlardı! Karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ iskenderun

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İskenderun'da 2 IŞİD'li bomba düzeneği ile yakalandı

Bomba düzeneğiyle yakalandılar!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.