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Hatay’da freni patlayan kamyon 12 araca çarptı: 2 çocuk 13 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 02:25 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Hatay’da freni patlayan kamyon 12 araca çarptı: 2 çocuk 13 kişi yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç hurdaya dönerken ikisi çocuk 13 kişi yaralandı.
Antakya-İskenderun karayolu İskenderun Deniz Alayı mevkiinde inişi aşağı freni patlayan sürücü Caner Akıl kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyon 12 araca çarparak durabildi. Evden eve nakliye aracı olan ve içerisinde yük bulunmayan kamyonun şoförünün freni patladığı sırada 112 acili arayarak frenim patladı, yolu boşaltın dediği öğrenildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile diğer araçlardaki ikisi çocuk 12 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay sonrası tek yönü trafiğe kapatılan İskenderun-Antakya karayolunu açma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Kazanın yaşandığı bölgede daha öncede freni patlayan otobüs ve tırların karıştığı bir çok kazada ölen ve yaralananlar olmuştu. Araçların hurdaya döndüğü kaza ilgili yaşananları izlemek isteyen yüzlerce vatandaş ise yol kenarlarına ve yaya üst geçidine dizildiler. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken yaralanan ve sağlık durumu iyi olan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Hatay’da freni patlayan kamyon 12 araca çarptı: 2 çocuk 13 kişi yaralandı

Hatay’da freni patlayan kamyon 12 araca çarptı: 2 çocuk 13 kişi yaralandı

Hatay’da freni patlayan kamyon 12 araca çarptı: 2 çocuk 13 kişi yaralandı

Hatay’da freni patlayan kamyon 12 araca çarptı: 2 çocuk 13 kişi yaralandı

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