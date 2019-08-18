HABER

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:58 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ilçedeki Hz. Hıdır Makamı’na akın etti. Makamı ziyaret edenler burada bahur (tütsü) yakarak, dualar etti.Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içinde buğday ve et karışımının olduğu 'hırisi' adı verilen, bayram gününe özel yemek hazırlandı. Yemekler ziyaretçilere ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de dar gelirlilere dağıtıldı.
Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için iş yerlerinin kepengini bir günlüğüne kapattı.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandıHatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
Sayısal Loto Afyonkarahisar’a çıktıSayısal Loto Afyonkarahisar’a çıktı
'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenler Otogarı’nda 'taksi' tartışması!

'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi

Şişli'de kaldırımda yürüyen kadının üstüne kartonpiyer parçası düştü

Yer: Şişli! Ölümden döndü

Metin Feyzioğlu'ndan 'adli yıl açılışı' açıklaması

Feyzioğlu'ndan 'adli yıl açılışı' açıklaması

Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu

Vatandaşlar haber verdi! Jandarma ve polis onları arıyor

Su baskınının yaşandığı Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Felaketin ardından Eminönü'nde son durum

YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı orada patlatacakmış

Her şeyi itiraf etti! Hedefinde orası varmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.