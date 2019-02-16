HABER

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında 3 erin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Altınözü ilçesinde Türkiye-Suriye sınır hattında "göçmen kaçakçılığı" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, operasyonla sınır hattında görevli 3 piyade er ile 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altınözü Babatorun Göçmen Kaçakçılığı hatay

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

İstanbul Fatih'te bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.